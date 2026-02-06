M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MUTILAZIONI GENITALI, COLUCCI (M5S): INTERROGAZIONE SU PREVENZIONE, FORMAZIONE E MONITORAGGIO»

18.20 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Secondo quanto riportato da organi di informazione in occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, sarebbero oltre 95000 le donne presenti in Italia coinvolte da queste pratiche.

Si tratta di una grave violazione dei diritti fondamentali di bambine e donne che comporta conseguenze permanenti sul piano sanitario, psicologico e sociale.

Il fenomeno è legato in particolare alla presenza di migranti provenienti da aree dove tali violenze persistono, ancorate a tradizioni culturali e sociali.

Nonostante l’esistenza di un quadro normativo per la prevenzione e la repressione, la presa in carico dei casi avverrebbe spesso in fase tardiva, quando il danno fisico e psicologico è già consolidato.

Inoltre, le associazioni segnalano una forte disomogeneità territoriale nei servizi di prevenzione, nella formazione degli operatori sanitari e sociali e nella collaborazione tra strutture sanitarie, scuola, servizi sociali e autorità giudiziarie.

Di fatto, oggi il fenomeno costituisce una sfida crescente per i servizi sanitari, sociali e di protezione minorile.

Alla luce di questo quadro, ho presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri della Salute, del Lavoro, dell’Interno e dell’Istruzione per sapere quali siano i dati aggiornati sulla diffusione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili; quali iniziative siano attualmente attive per garantire una prevenzione precoce e uniforme; se il Governo intenda rafforzare i programmi di formazione obbligatoria e continuativa per il personale sanitario, scolastico e socio-assistenziale; se il Governo valuti l’opportunità di sostenere o promuovere, anche in ambito europeo e internazionale, strumenti di monitoraggio e cooperazione volti al contrasto strutturale delle mutilazioni genitali femminili.

Lo afferma il deputato M5S Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.