M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MALTEMPO: CARMINA (M5S), SOSPENDERE BOLLETTE NON BASTA, SERVONO RISORSE VERE»

16.03 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La sospensione delle bollette per le aree colpite dal ciclone Harry non può essere venduta come una soluzione strutturale. È, al massimo, un rinvio del problema che rischia di trasformarsi in una bomba sociale ed economica per decine di migliaia di famiglie e imprese. Il Governo ha scelto la strada più semplice, ma si tratta di una misura che non cancella i debiti, li accumula.

Tra sei mesi cittadini e attività produttive si troveranno a dover pagare bollette arretrate mentre, con ogni probabilità, molti territori saranno ancora alle prese con la ricostruzione, con attività economiche ferme o ridimensionate e con redditi pesantemente compromessi.

Siamo di fronte all’ennesima risposta tampone a un’emergenza devastante. C’è assoluta sproporzione tra l’entità dei danni subiti e le risorse stanziate dal Governo, c’è il caos normativo legato alla polizza catastrofale, che rischia di lasciare scoperte molte tipologie di danni, ma nessuna risposta dal Governo alle nostre interrogazioni.

Il Governo smetta di nascondersi dietro provvedimenti temporanei e si assuma la responsabilità di mettere in campo un piano straordinario di sostegno economico per i territori colpiti. Servono risorse immediate, consistenti e certe. Servono ristori reali, interventi per la ricostruzione e strumenti che permettano a famiglie e imprese di ripartire senza essere soffocate dai debiti”.

Così in una nota la deputata M5S Ida Carmina.