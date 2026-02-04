M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INVITO STAMPA M5S – LA VIOLENZA SULLE DONNE: DALLA CONSAPEVOLEZZA ALL’AZIONE»

20.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

Domani giovedì 4 febbraio 2026 alle ore 10.30, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica (Piazza Capranica 72), si terrà la conferenza stampa dal titolo “La violenza sulle donne: dalla consapevolezza all’azione”, promossa dal senatore M5S Luigi Nave.

L’evento, inizierà con la proiezione del cortometraggio “Va Tutto Bene”, scritto e diretto da Domenico Costanzo, e sarà l’occasione per un confronto sulla violenza di genere e il ruolo centrale delle istituzioni nel sostenere progetti artistici capaci di generare consapevolezza e cambiamento sociale.

Oltre al senatore Nave e al regista e autore del cortometraggio Costanzo, all’incontro parteciperanno anche Roberta Bruzzone (Criminologa), Stefania Tschantret (Produttrice) e Sonia Giacometti (Financial Manager).

L’incontro sarà moderato da Sara Manfuso (Giornalista La Notizia).

