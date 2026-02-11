M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INDUSTRIA, APPENDINO (M5S) REGALA SVEGLIA A URSO: DORME DA 3 ANNI, ORA DI ALZARSI E ANDARE A CASA»

17.43 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha consegnato simbolicamente una sveglia al ministro Urso durante il question time alla Camera, accompagnando il gesto con dure critiche alla gestione del dicastero dell’Industria.

“Ministro, le nostre eccellenze capitolano, la cassa integrazione esplode e lei rivendica successi? Questi disastri lei li ha voluti”, ha dichiarato Appendino rivolgendosi direttamente al ministro.

“Lei ha scelto di non tassare gli extraprofitti dei colossi energetici proteggendo loro anziché le imprese, lei ha preferito affogare le imprese nella palude burocratica di Transizione 5.0 sottraendo loro miliardi, e a proposito di miliardi, dove sono i 25 promessi per i dazi ormai un anno fa?”, ha proseguito la parlamentare pentastellata.

L’attacco si è poi fatto più personale: “Ministro, lei sta dormendo da tre anni. Glielo dico con affetto: si svegli. E la aiuto, le regalo questa sveglia”.

Appendino ha quindi spiegato il significato simbolico del gesto: “Non le servirà per alzarsi e andare a lavorare la mattina, per quello il suo tempo è scaduto e i danni li ha già fatti. Questa sveglia serve per ricordarle che se ne deve andare a casa e liberarci finalmente della sua gestione tossica”.

La deputata M5S ha prima mostrato la sveglia in aula e poi l’ha materialmente consegnata al ministro, concludendo così la sua replica durante il question time.