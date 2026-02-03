M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «DISSESTO: DOMANI IL M5S PRESENTA AVANZAMENTI PROGETTO CARG»

13.20 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani mercoledì 4 febbraio alle ore 15.00, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica (Piazza Capranica 72) si terrà la Conferenza stampa “Progetto CARG: la cartografia geologica d’Italia al 50.000 continua rinnovandosi”, promossa dal senatore M5S Pietro Lorefice.

L’incontro sarà l’occasione per presentare il foglio di pericolosità geologica “Massa Carrara”, l’elaborato che mappa le aree soggette a frane, alluvioni e altri fenomeni geologico-idraulici della zona.

La cartografia geologica rappresenta una infrastruttura conoscitiva strategica per la sicurezza del Paese, la gestione del rischio naturale e le politiche di adattamento climatico e assume ancora maggiore attualità in considerazione della catastrofe naturale di Niscemi.

Il foglio di Massa Carrara è un importante avanzamento del Progetto CARG, fermo da decenni, ma che solo grazie al M5S ha ripreso vita ed è stato rifinanziato.

Oltre a Pietro Lorefice, interverranno Alessandra Gallone (Delegata MUR e MASE), Maria Siclari (DG ISPRA), Vittorio Chiessi (ISPRA), Guido Lavorini (Regione Toscana), Leonardo Disperati (coordinatore del Foglio di Pericolosità Geologica “Massa Carrara”), Rodolfo Carosi (Presidente Società Geologica Italiana), Roberto Troncarelli (Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi), Vincent Ottaviani (Vicepresidente SIGEA), Ruggiero Quarto (già Senatore M5S XVIII Legislatura).

Modera Carmen Miracolo (Ufficio Legislativo M5S Senato).

I giornalisti e gli operatori video devono accreditarsi obbligatoriamente scrivendo a: segreteria.senlorefice@senato.it.

L’accesso alla Sala – con abbigliamento consono e per tutti gli uomini obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.