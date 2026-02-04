M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «CASO EPSTEIN, COLUCCI (M5S): SALVINI DICA A QUALI INTERESSI RISPONDONO I SOVRANISTI ITALIANI»

10.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

Il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali, ha sollevato in aula alla Camera interrogativi sui legami tra i sovranisti italiani e interessi stranieri, alla luce della pubblicazione dei file Epstein.

“Dalla pubblicazione dei file Epstein apprendiamo che il ministro Salvini è stato citato molte volte”, ha dichiarato Colucci. “La lettura di questi file evidenzia l’esistenza, nel 2018-2019, di una precisa strategia tesa a compattare la galassia dell’ultradestra europea.”

Il parlamentare pentastellato ha sottolineato come emerga che “questi centri di interessi americani stessero agendo non solo attraverso strumenti di natura politica, ma anche finanziaria ed economica.”

Particolarmente significativo, secondo Colucci, il fatto che “dalla lettura dei file sembra che Steve Bannon si interessasse a raccolte di fondi in favore di Le Pen e Salvini e che nel 2018 avesse già previsto l’imminente ascesa politica di Salvini e la crisi di governo che poi il leader della Lega effettivamente aprì.”

Il deputato ha ricordato che “fortunatamente il M5S si assunse la responsabilità di portare fuori l’Italia da quella grave crisi istituzionale che quel comportamento irresponsabile di Salvini aveva determinato.”

Alla luce di questi elementi, Colucci ha posto interrogativi diretti: “Ora però, alla luce della lettura dei files, ci chiediamo: i sovranisti italiani a quali interessi rispondono? Vogliamo sapere a quali interessi risponda il patriottismo di Salvini e di Meloni.”

Il capogruppo M5S ha concluso affermando che “vedendo le politiche che questo governo sta mettendo in atto, una risposta ce l’abbiamo, ma è bene che tutto questo venga chiarito in quest’Aula dal Ministro Matteo Salvini con una informativa.”