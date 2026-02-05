M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «BALNEARI. CROATTI (M5S): BANDO-TIPO? NO GRAZIE. GOVERNO CLIENTELARE SENZA CREDIBILITA’»

15.20 - giovedì 5 febbraio 2026

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti boccia senza appello il bando-tipo del governo per le concessioni demaniali balneari, definendo l’esecutivo Meloni “clientelare” e privo di credibilità.

“Bando-tipo del governo per le concessioni demaniali? No grazie”, attacca Croatti in una nota diffusa oggi da Roma.

“In quattro anni l’esecutivo Meloni e i partiti di destra che lo sostengono hanno difeso solo ed unicamente gli interessi dei pochi a discapito di quello di tutti i cittadini, unici proprietari delle nostre spiagge”, prosegue il parlamentare pentastellato.

“Non riconosciamo a questo governo clientelare alcuna credibilità e affidabilità in merito alla stesura di linee guida per i bandi perché sappiamo che il loro obiettivo non sarà quello di aumentare i diritti, la trasparenza, la concorrenza, le tutele per le piccole imprese ma bensì quello di proteggere privilegi di una lobby e soprattutto di qualche grande imprenditore amico”, incalza Croatti.

Il senatore del M5S solleva poi interrogativi sui soggetti coinvolti nella predisposizione del modello standard: “A tale proposito sarebbe interessante capire con chi si stia confrontando il governo per predisporre il modello standard di bando di gara che poi verrà sottoposto alla Conferenza unificata Stato-Regioni per un parere”.

“Con quali interlocutori visto che regioni e comuni, che conoscono necessità e criticità dei territori, non risultano essere coinvolte così come le associazioni ambientaliste che potrebbero dare indicazioni su principi a difesa degli ecosistemi e della sostenibilità oppure i sindacati al fine di valutare l’introduzione nei bandi di tutele più stringenti per i lavoratori del comparto e decadenza per chi compie abusi”, conclude Croatti.

“Il governo smetta di prendere in giro i cittadini ed un comparto che da anni è in enorme difficoltà e lasci fare ai comuni”, è l’affondo finale del rappresentante del Movimento 5 Stelle.