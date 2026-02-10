LEGA * SENATO: «TRENI, LEGA: CHI ROMPE PAGHI FINO ALL’ULTIMO CENTESIMO»

17.01 - martedì 10 febbraio 2026

Roma, 10 feb. – “Niente sconti per i violenti che assaltano le linee ferroviarie con l’obiettivo di sabotare le Olimpiadi, attraverso atti di terrorismo vero e proprio. Le rivendicazioni della galassia anarchica non lasciano spazio a interpretazioni e meritano un intervento serio da parte della giustizia. Simili condotte non possono restare impunite e fa bene il Mit a voler fare piena chiarezza su questi atti criminosi, chiedendo adeguati risarcimenti. Chi rompe paghi, com’è giusto che sia”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Trasporti.