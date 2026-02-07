LEGA * CAMERA: «TRENI, MARCHETTI (LEGA): “SOSPETTA MATRICE ANARCHICA. SICUREZZA TEMA SEMPRE PIÙ PRIORITARIO NEL PAESE”»

16.00 - sabato 7 febbraio 2026

Treni, Marchetti (Lega): “Sospetta matrice anarchica. Sicurezza tema sempre più prioritario nel Paese”

Roma, 7 feb. – “Tre distinti danneggiamenti alle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l’avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina rappresentano un fatto di una gravità inaudita. Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti e non si esclude un’azione di matrice anarchica. Di fronte a fatti di questa portata appare ancora più pericolosa la superficialità con cui una certa sinistra ha dileggiato il Ministro Matteo Salvini e liquidato come esagerate le sue preoccupazioni sul tema della sicurezza. Oggi, mentre si indaga su azioni coordinate che colpiscono infrastrutture strategiche del Paese, diventa evidente che il problema non era chi richiamava alla vigilanza, ma chi preferiva minimizzare atti che rimandano a tempi bui della nostra storia repubblicana. Le infrastrutture ferroviarie sono un nodo vitale per l’Italia e colpirle significa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e l’immagine del Paese. Serve senso di responsabilità e la consapevolezza che su sicurezza e ordine pubblico non c’è spazio per sottovalutazioni. La tutela dello Stato e delle sue infrastrutture deve venire prima di qualsiasi ideologia e polemica”.

Così in una nota il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, componente della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Camera.

