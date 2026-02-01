Popular tags:
LEGA * CAMERA: «TORINO, MATONE (LEGA): DIAMO A POLIZIOTTI POSSIBILITÀ DI DIFENDERSI»

14.42 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Torino, Matone (Lega): diamo a poliziotti possibilità di difendersi

Roma, 1 feb. – “È ora di dare ai nostri poliziotti la possibilità di svolgere il proprio lavoro in sicurezza, ma soprattutto scongiurare il rischio di assurde accuse nei loro confronti quando si difendono da criminali che li aggrediscono a martellate a 30 centrimetri dalla testa o quando, come successo a Milano, puntano loro un’arma contro. Chiedo al Pd e agli altri partiti di sinistra, inclusi quelli che ieri avevano loro esponenti a Torino: come fa un poliziotto a rispondere in maniera proporzionata in casi simili? Mi auguro che di fronte al pacchetto sicurezza voluto dalla Lega per sostenere le nostre Forze dell’ordine non decidano di tirarsi indietro”.

Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

__________

Ufficio stampa Lega Camera

