LEGA * CAMERA: «ROMA, ZINZI (LEGA): ODIO PRO PAL FUORI CONTROLLO»

Roma, Zinzi (Lega): odio pro Pal fuori controllo
Roma, 29 nov. – “Dalle violenze nelle città, agli assalti alle redazioni, alle bandiere bruciate: l’odio dei pro pal è ormai fuori controllo. La sinistra fermi questi pericolosi esaltati che fanno parte del suo album di famiglia”.
Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.
