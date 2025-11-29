Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «ROMA, ZINZI (LEGA): ODIO PRO PAL FUORI CONTROLLO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.00 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Roma, Zinzi (Lega): odio pro Pal fuori controllo

Roma, 29 nov. – “Dalle violenze nelle città, agli assalti alle redazioni, alle bandiere bruciate: l’odio dei pro pal è ormai fuori controllo. La sinistra fermi questi pericolosi esaltati che fanno parte del suo album di famiglia”.

Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.

__________

Ufficio stampa Lega Camera

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.