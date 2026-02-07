LEGA * CAMERA: «PORTO MARSIGLIA, RIXI: VERTENZA RISOLTA, IMPORTANTE RAFFORZARE CONNETTIVITÀ MARITTIMA EURO-MEDITERRANEA»

15.30 - sabato 7 febbraio 2026

Porto Marsiglia, Rixi: vertenza risolta, importante rafforzare connettività marittima euro-mediterranea

Roma, 7 feb – “Conclusione positiva della vertenza che ha interessato il porto di Marsiglia e che rischiava di avere pesanti ripercussioni sui collegamenti marittimi strategici tra Italia, Francia, Corsica e Nord Africa. Grazie all’intevento del ministro Tabarot, con cui il MIT ha mantenuto un contatto costante in stretto coordinamento con la Farnesina, l’Ambasciata italiana a Parigi e il Consolato generale a Marsiglia, si è giunti alla revoca dello sciopero e al pieno ripristino delle attività portuali. Abbiamo rappresentato con chiarezza alle autorità francesi le preoccupazioni del Governo italiano per la tutela della continuità dei collegamenti marittimi e per le ricadute sulle compagnie di navigazione, ribadendo la necessità di evitare qualsiasi forma di discriminazione tra operatori. Il dialogo istituzionale e la cooperazione europea sono la strada giusta per risolvere le crisi. Quando gli Stati lavorano insieme, le infrastrutture tornano a unire”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

