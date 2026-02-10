LEGA * CAMERA: «FOIBE, BARABOTTI (LEGA): IN TOSCANA BAVAGLIO ROSSO CENSURA GIORNO DEL RICORDO»

20.00 - martedì 10 febbraio 2026

Foibe, Barabotti (Lega): in Toscana bavaglio rosso censura Giorno del Ricordo

Roma 11 feb. – “In Toscana il Partito Democratico tenta di imbavagliare la memoria storica, impedendo a Italo Bocchino di intervenire nella seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo. Un intervento già autorizzato e annunciato, cancellato all’ultimo minuto per le pressioni delle frange più estreme della sinistra, con una vergognosa retromarcia del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente Eugenio Giani. Così non si onorano i martiri delle foibe né si rende giustizia agli italiani vittime di esodo, violenze e pulizia etnica. Mentre la sinistra continua a fuggire dalla propria storia, il centrodestra e tanti toscani per bene hanno comunque celebrato il Giorno del Ricordo. Un messaggio chiaro all’Italia: nessuno può censurare la storia, la verità non può essere infoibata”.

Lo dichiara il deputato Toscano della Lega Andrea Barabotti, intervenendo in Aula alla Camera dei Deputati.