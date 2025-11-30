Popular tags:
LEGA * CAMERA: «ESERCITO, BERGAMINI (LEGA): VIETARE CORSO LAUREA A UFFICIALI È ATTO OSTILE VERSO CHI CI TUTELA»

16.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Esercito, Bergamini (Lega): vietare corso laurea a ufficiali è atto ostile verso chi ci tutela

Roma, 30 nov. – “Vietare un corso di studio ad un gruppo di ufficiali dell’esercito italiano è un gesto ostile, dettato da pregiudizi ideologici e assolutamente strumentali, nei confronti di chi è in servizio per garantire la sicurezza nel paese e tutelare l’incolumità di tutti noi. L’Università di Bologna deve chiarire cosa è successo e come mai alcuni professori hanno posto un tale rifiuto che per noi è assolutamente ingiustificabile. Bene ha fatto il collega Zoffili che chiederà le giuste spiegazioni con una interrogazione parlamentare. Non si può negare supporto a chi rappresenta un baluardo di difesa e sicurezza del nostro Paese, sul piano nazionale e internazionale”.

Lo dichiara il deputato della Lega e commissario provinciale del partito a Bologna Davide Bergamini.

