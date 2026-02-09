LEGA * CAMERA: «AMBIENTE, BARABOTTI (LEGA): SI A DECARBONIZZAZIONE MA IN MODO REALISTICO»

16.30 - lunedì 9 febbraio 2026

Ambiente, Barabotti (Lega): si a decarbonizzazione ma in modo realistico

Roma 9 feb. – “La transizione ecologica passa anche dalle nostre città e dalle nostre case. Rigenerare e decarbonizzare il patrimonio edilizio significa unire la qualità della vita alla sostenibilità, e alla crescita. Siamo lieti di ospitare alla camera Green Building Council perché si propone di sostenere il percorso verso la decarbonizzazione in modo realistico e pragmatico”

Lo ha dichiarato il deputato della Lega Andrea Barabotti, in vista della conferenza stampa dal titolo “Ambiente costruito e transizione sostenibile” promossa da Green Building Council e prevista per domani, martedì 10 febbraio, alle ore 16.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.