GUARDIA DI FINANZA * «UFFICIALI DEL 28° CORSO DI STATO MAGGIORE VISITANO I REPARTI AERONAVALI, CONFRONTO STRATEGICO A CAGLIARI»

**Visita istituzionale degli ufficiali del 28° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso i reparti aeronavali di Cagliari**

Nell’ambito delle attività didattiche volte alla reciproca integrazione operativa tra le amministrazioni dello Stato, gli Ufficiali Superiori frequentatori del 28° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) del Centro Alti Studi Difesa di Roma (CASD) hanno effettuato una visita istituzionale presso il Reparto Operativo Aeronavale e il Gruppo Aeronavale di Cagliari della Guardia di finanza.

La delegazione, guidata dal Direttore del Corso, Gen. B.A. Danilo Morando, è stata accolta dal Comandante Regionale Sardegna Gen. B. Claudio Bolognese, il quale, nel proprio indirizzo di saluto, ha evidenziato l’importanza dell’approccio integrato tra le istituzioni dello Stato, quale valore aggiunto per l’ottimizzazione delle rispettive competenze a vantaggio della sicurezza nazionale, e ha sottolineato lo specifico ruolo della Guardia di finanza a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, e nella lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica, a tutela degli interessi economici dello Stato e dell’Unione Europea.

A seguire, i rispettivi Comandanti dei due reparti aeronavali di Cagliari, Col. pil. Francesco Corcelli e Ten. Col. Antonino Donato, hanno illustrato, nella Sala conferenze del Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo sardo, i compiti e le specifiche competenze del Comparto aeronavale del Corpo, quale fulcro nel coordinamento delle attività di Polizia del mare, svolte quotidianamente al fine di rendere sempre più efficaci le operazioni effettuate in acque internazionali, territoriali e lungo la fascia costiera per garantire la sicurezza delle frontiere europee, a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e nel contrasto a tutti i traffici illeciti che, attraverso il Mar Mediterraneo, interessano l’isola sarda.

L’incontro formativo dei 58 Ufficiali delle Forze Armate italiane, tra cui anche frequentatori appartenenti ad amministrazioni di Stati esteri, è proseguito presso il Porto Canale, sede operativa degli assetti aeronavali del Reparto Operativo Aeronavale e del Gruppo Aeronavale di Cagliari, dove, alla presenza del Comandante del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare (Roma), Gen. D. Joselito Minuto, è stata effettuata una visita alle unità navali e ai relativi apprestamenti logistici di supporto.

A conclusione della visita di istruzione, i frequentatori del 28° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze hanno assistito all’illustrazione delle capacità tecniche dei sistemi aerei a pilotaggio remoto impiegati dalla Sezione Aerea del Corpo di Elmas e ad una dimostrazione delle attività svolte dalle unità cinofile del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Cagliari, specializzate nell’individuazione di sostanze stupefacenti e di banconote abilmente occultate durante i traffici illeciti.

L’evento, che si inserisce nell’ambito delle esperienze applicative esterne dedicate ai frequentatori del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, ha rappresentato una proficua e costruttiva esperienza di confronto istituzionale e di scambio di conoscenze su tematiche di interesse strategico-operativo che mirano a favorire il necessario sviluppo e consolidamento delle competenze professionali fondamentali all’assunzione di incarichi di alta dirigenza e coordinamento operativo nei differenti scenari in cui operano le Forze ed i Corpi Armati dello Stato.