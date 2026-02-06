GUARDIA DI FINANZA * «ARRESTO DI UN PUSHER 34ENNE A TARQUINIA, SCOPERTI INGENTI QUANTITATIVI DI DROGA DURANTE I CONTROLLI DEL CORPO SPECIALE»

09.30 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

**GUARDIA DI FINANZA VITERBO: ARRESTO DI UN PUSHER 34ENNE DI TARQUINIA PER DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla illegalità diffusa nel viterbese ad opera delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Viterbo.

In particolare, nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Tarquinia hanno predisposto specifici servizi volti al monitoraggio del territorio e al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia.

Nel corso dei mirati controlli, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata sull’atteggiamento particolarmente circospetto e nervoso mostrato da un soggetto di origine italiana, incensurato, residente a Tarquinia, sottoposto a controllo mentre era a bordo della sua auto.

L’infallibile fiuto ancora una volta del cane antidroga FRIDA, considerato il suo forte interessamento al soggetto attenzionato, induceva i militari ad estendere il c