GOVERNO.IT * «GIORNO DEL RICORDO, IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE PER IL 2026»

15.30 - lunedì 9 febbraio 2026

È disponibile il calendario 2026 delle iniziative e degli eventi promossi in occasione del Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, predisposto dal Comitato di coordinamento per le celebrazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma, ampio e articolato, è frutto della sinergia tra le diverse Amministrazioni dello Stato e il mondo dell’associazionismo impegnato nella conservazione della memoria e nella promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo.

