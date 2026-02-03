GOVERNO.IT * CONVERSAZIONE TELEFONICA: «MELONI E TEBBOUNE RAFFORZANO LA COOPERAZIONE ITALIA-ALGERIA NEL QUADRO DEL PIANO MATTEI»

19.30 - martedì 3 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune. Richiamando i risultati del Quinto Vertice Italia-Algeria del luglio scorso, i due leader hanno fatto il punto sulle relazioni bilaterali, confermando l’impegno comune per rafforzare la cooperazione economica tra le due Nazioni. In particolare, il colloquio ha permesso di esaminare l’avanzamento delle iniziative comuni nel quadro del Piano Mattei, tra cui l’avvio dei lavori del Centro d’eccellenza italo algerino per la formazione, la ricerca e l’innovazione in campo agricolo Enrico Mattei a Sidi Bel Abbes e l’avanzamento del progetto di agricoltura desertica. […]

