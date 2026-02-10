FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SENATO: M.OCCHIUTO (FI), DDL CAMMINI PROMUOVE RELAZIONE CON TERRITORIO»

18.30 - martedì 10 febbraio 2026

Senato: M.Occhiuto (FI), ddl cammini promuove relazione con territorio

“La legge sui cammini riconosce finalmente che il camminare è una forma alta di relazione con il territorio. E lo fa con un gesto sobrio ma forte: la Repubblica promuove e valorizza i cammini. Un principio che trova attuazione in strumenti concreti: una definizione chiara dei cammini, una banca dati nazionale, un coordinamento tra istituzioni e una programmazione che rende questo impegno finalmente operativo. Le modifiche introdotte dalla Camera vanno in questa direzione: rafforzano l’idea di accessibilità, includono le vie d’acqua, ampliano la possibilità di partecipare senza forzare il senso dei luoghi. Camminare è una pratica di salute, ma prima ancora è una pratica di cura. Cura del paesaggio, delle comunità che si attraversano e di sé stessi. Perché i cammini d’Italia non servono a portarci lontano. Servono a riportarci al senso della nostra casa, di noi stessi e della bellezza del nostro Paese”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Cammini d’Italia.