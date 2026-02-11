FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SENATO. DAMIANI (FI): CON SCOMPARSA SALVATORE MAZZARACCHIO PERDIAMO PUNTO RIFERIMENTO UMANO E POLITICO»

17.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

SENATO. DAMIANI (FI): CON SCOMPARSA SALVATORE MAZZARACCHIO PERDIAMO PUNTO RIFERIMENTO UMANO E POLITICO

“Con la scomparsa del senatore Salvatore Mazzaracchio perdiamo una figura storica del centrodestra pugliese e un punto di riferimento umano e politico. Un uomo e un politico sempre pronto al confronto e al dialogo.

L’ho incontrato poco tempo fa, come tante altre volte, e non mancava mai di dispensare consigli con garbo e saggezza. Fu tra i protagonisti, sin dal 1994, della nascita e del radicamento del centrodestra in Puglia accanto a Pinuccio Tatarella. Da vicecoordinatore regionale di Forza Italia contribuì a costruire uno dei pilastri del nostro movimento. Ha servito le istituzioni con passione, come assessore alla sanità e in Parlamento per due legislature, alla Camera e al Senato. Alla politica frenetica di oggi contrapponeva uno stile fatto di presenza, ascolto e umanità. Resta il ricordo di un uomo appassionato, legato al territorio e sempre vicino ai colleghi e ai collaboratori. La sua esperienza e il suo equilibrio hanno rappresentato un patrimonio prezioso per tutti noi. Alla sua famiglia giungano le più sincere condoglianze del gruppo di Forza Italia al Senato”. lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Dario Damiani, ricordando in Aula il senatore Salvatore Mazzaracchio, recentemente scomparso.