FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SCONTRI ASKATASUNA, ROSSO–FONTANA (FI): “SCARCERAZIONI INACCETTABILI: CHI PRENDE A MARTELLATE UN POLIZIOTTO DEVE STARE IN GALERA, NON A CASA”»

13.31 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SCONTRI ASKATASUNA, ROSSO–FONTANA (FI): “SCARCERAZIONI INACCETTABILI: CHI PRENDE A MARTELLATE UN POLIZIOTTO DEVE STARE IN GALERA, NON A CASA”

«Le immagini di Torino non lasciano spazio ad alcuna interpretazione: quello a cui abbiamo assistito è stato un assalto premeditato, brutale e criminale contro lo Stato. Vedere che, a poche ore di distanza, chi ha preso a martellate un agente della Polizia ottiene i domiciliari rappresenta un segnale di resa gravissimo e inaccettabile», dichiarano il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e vicesegretario del partito in Piemonte, e Marco Fontana, segretario cittadino di Forza Italia a Torino che proseguono:

«Concedere misure alternative a chi utilizza martelli, pietre e spranghe contro le Forze dell’Ordine svuota di senso il lavoro quotidiano di uomini e donne che rischiano la vita per garantire sicurezza ai cittadini. Qui non c’entra nulla la libertà di manifestare: siamo di fronte a criminali che hanno tentato di linciare un servitore dello Stato».

Secondo Rosso e Fontana, la gravità di quanto accaduto impone una presa di posizione chiara e definitiva: «Mentre una parte della sinistra cittadina continua a balbettare o, peggio, a strizzare l’occhio a queste realtà, noi ribadiamo che la tolleranza è finita. Chi aggredisce un uomo in divisa deve affrontare la certezza della pena in carcere. Non è più tempo di ambiguità: o si sta dalla parte della legalità e dello Stato, oppure si è complici del caos.

Chi aggredisce un poliziotto aggredisce lo Stato e deve restare in cella, senza sconti. Quanto accaduto dimostra che la riforma della giustizia e il nuovo Decreto Sicurezza non sono più rinviabili. Servono strumenti certi per chi ci difende e pene esemplari per chi semina violenza e terrore nelle nostre città», concludono i due azzurri.