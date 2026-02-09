FI – FORZA ITALIA * SENATO: «ASSALTO A PORTAVALORI, DAMIANI (FI): EPISODIO GRAVE, SERVE RISPOSTA FERMA»

11.02 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Assalto a portavalori, Damiani (Fi): episodio grave, serve risposta ferma

“L’assalto a un furgone portavalori avvenuto questa mattina sulla statale Brindisi-Lecce, dove un commando armato ha seminato il terrore bloccando la carreggiata e ingaggiando addirittura un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine, è un episodio gravissimo ma purtroppo non raro sulle strade pugliesi. Esprimo il mio più profondo ringraziamento ai militari dell’Arma dei Carabinieri che, intervenendo tempestivamente, hanno fermato alcuni dei malviventi. La Puglia non può restare ostaggio di queste dinamiche da guerriglia urbana. Lo Stato deve rispondere con fermezza e aggredire questi fenomeni criminali, con più risorse e strumenti alle nostre Forze dell’Ordine affinché il presidio del territorio sia costante e la sicurezza dei cittadini sia la priorità assoluta”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani.