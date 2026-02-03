FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «TORINO. FERRANTE (MIT), NOI CON GLI AGENTI, SINISTRA NON DIA COPERTURA POLITICA AD ANTAGONISTI»

15.50 - martedì 3 febbraio 2026

Torino. Ferrante (Mit), Noi con gli agenti, sinistra non dia copertura politica ad antagonisti

“Sui fatti di Torino, dove il corteo dei sostenitori del centro sociale Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio assedio contro le Forze dell’ordine, occorre la massima fermezza da parte delle istituzioni. Abbiamo assistito a una guerriglia urbana organizzata, con ingenti danni alla città e gravissimi episodi di violenza che hanno causato il ferimento di oltre 100 agenti, ai quali va la massima solidarietà. Colpire a martellate un membro delle Forze dell’ordine è un gesto criminale e rappresenta un attacco diretto verso lo Stato democratico. Noi siamo dalla parte di Alessandro, di Lorenzo e tutti coloro che lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. Come ha ribadito il ministro Piantedosi, è solo grazie al grande lavoro svolto che sono state evitate conseguenze ben più gravi. Sono inammissibili le ambiguità e i distinguo di certa sinistra e di certi intellettuali, che – come ben spiegato dalla procuratrice generale di Torino – finiscono per dare copertura politica agli antagonisti e offrire pretesti per alimentare ulteriormente lo scontro. Quanto avvenuto, al contrario, richiede una risposta unitaria e rafforza la necessità di introdurre nuovi strumenti per garantire la sicurezza pubblica e tutelare le Forze dell’ordine, perché il diritto di manifestare non può mai degenerare nella violenza sovversiva”. Lo dichiara, a margine dell’informativa del Ministro dell’Interno Piantedosi alla Camera, il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.