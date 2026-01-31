FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «S&P: DAMIANI (FI), RICONOSCIUTO LAVORO SERIO E RESPONSABILE GOVERNO»

16.40 - sabato 31 gennaio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

S&P: Damiani (FI), riconosciuto lavoro serio e responsabile governo

“Il giudizio di Standard & Poor’s, che conferma il rating sovrano dell’Italia a BBB+ e migliora l’outlook da stabile a positivo, è una notizia molto incoraggiante per il Paese. Si tratta di un riconoscimento chiaro allo sforzo di serietà e responsabilità che il governo sta portando avanti nella gestione dei conti pubblici. I fondamentali della nostra economia sono solidi e l’Italia viene sempre più percepita come un paese affidabile e credibile. Un risultato che rafforza la nostra posizione sui mercati internazionali e dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Di fronte a valutazioni così nette e positive, dalla sinistra ci aspetteremmo almeno un rigurgito di onestà nell’interesse nazionale, mettendo da parte, per una volta, la polemica pregiudiziale”. Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani.