FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SANREMO: BENIGNI, SOLIDARIETÀ AD ANDREA PUCCI, DOPPIOPESISMO DELLA SINISTRA INACCETTABILE»

16.15 - domenica 8 febbraio 2026

Sanremo: Benigni, solidarietà ad Andrea Pucci, doppiopesismo della sinistra inaccettabile

“Massima solidarietà ad Andrea Pucci, costretto a rinunciare a Sanremo dopo le gravi minacce ricevute. Si tratta di un precedente pericoloso che mette seriamente a rischio la libertà di espressione e di parola di ogni artista.

Ancora una volta emerge il solito, intollerabile doppiopesismo della sinistra, anche nel mondo dello spettacolo: i comici di area progressista possono permettersi qualsiasi battuta, anche le più volgari e offensive, giustificandole come satira.

Chi invece è di centrodestra viene sistematicamente etichettato come “fascista”, insultato, censurato, minacciato. A loro non è concesso nulla. Questo è vergognoso e inaccettabile”. Lo dichiara in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.