FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «RATING: CASASCO (FI), GIUDIZIO S&P CONFERMA CREDIBILITÀ DELL’ITALIA E SERIETÀ DELLA POLITICA ECONOMICA»

17.05 - sabato 31 gennaio 2026

Rating: Casasco (FI), giudizio S&P conferma credibilità dell’Italia e serietà della politica economica

«La conferma del rating BBB+ e il miglioramento dell’outlook a positivo da parte di Standard & Poor’s rappresentano un segnale molto importante per l’Italia. È il riconoscimento della solidità dell’economia nazionale e della credibilità del percorso di finanza pubblica intrapreso».

Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco , deputato e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia.

«In un contesto internazionale complesso e caratterizzato da forti incertezze, l’Italia dimostra capacità di tenuta, affidabilità e attrattività per i mercati. Il giudizio di Standard & Poor’s conferma che le scelte improntate alla responsabilità, alla stabilità e al sostegno alla crescita stanno producendo risultati concreti. La fiducia degli investitori e delle agenzie di rating è un fattore decisivo per accompagnare la crescita economica, rafforzare il sistema produttivo e sostenere le imprese italiane sui mercati internazionali. Presentarsi con conti in ordine e una prospettiva positiva significa creare condizioni migliori per investimenti, occupazione e sviluppo. Forza Italia sostiene con convinzione una politica economica basata sulla crescita, sul rigore dei conti, sulle riforme e sugli investimenti. Il miglioramento dell’outlook certifica che l’Italia è tornata a essere un Paese credibile, affidabile e capace di affrontare le sfide future con maggiore forza».