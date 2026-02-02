FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PARSI, BATTILOCCHIO (FI): “IN COMMISSIONE PERIFERIE LA SUA ULTIMA USCITA PUBBLICA” (FOTO ALLEGATE)»

13.20 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Parsi, Battilocchio (Fi): “In Commissione Periferie la sua ultima uscita pubblica”

“L’ultima uscita pubblica della professoressa Maria Rita Parsi è stata mercoledì in Commissione Periferie. Per me è stato un onore averla potuta ospitare per l’ultima volta in un contesto istituzionale”. Questo il ricordo di Maria Rita Parsi del deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione Parlamentare per le Periferie.

“Nella sua audizione di mercoledì – prosegue il deputato azzurro – ha portato i temi che le sono sempre stati cari e che la Commissione ha fatto propri come l’inclusione e la lotta alla povertà educativa. In particolare, ha sottolineato quanto fosse importante il ruolo della scuola come presidio di formazione ed educazione, oltre che come centro di socialità, incontro e integrazione.

Venerdì era stata invitata alla conferenza stampa di presentazione del libro ‘Piumini e Catena. Storia di maranza’ scritto da Alessio Gallicola, vicedirettore de Il Tempo, e da Roberto Arditti, giornalista e saggista, indetta alla Sala Stampa della Camera dei Deputati e poi rinviata” la conclusione di Battilocchio.