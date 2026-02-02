FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PARSI, APREA (FI): “HA COSTRUITO PONTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA”»

12.55 - lunedì 2 febbraio 2026

Parsi, Aprea (Fi): “Ha costruito ponti tra scuola e famiglia”

“Ricordiamo increduli, con profonda gratitudine e commozione, l’amica e studiosa Maria Rita Parsi, una psicologa e psicoterapeuta che ha dato voce ai diritti dei bambini e degli adolescenti.

Con ascolto paziente, sguardo attento e rara sensibilità, ha accompagnato generazioni di ragazzi nei momenti di fragilità trasformando le difficoltà in occasioni di crescita.

Ha costruito ponti tra scuola e famiglia, tra emozioni e parole, tra disagi e possibilità interpretando al meglio la complessità del nostro tempo come testimonia la sua ultima opera ‘La scuola al tempo del virtuale’.

Ne abbiamo parlato al Senato qualche giorno fa, ma non avrei mai immaginato che quell’incontro potesse essere l’ultimo.

Il suo ricordo resterà profondissimo nei percorsi di vita che ha aiutato a rimettere in cammino e in quelle generazioni, famiglie e docenti che hanno trovato in lei in questi anni un sicuro punto di riferimento.

Il Dipartimento Istruzione di Forza Italia tutto si stringe attorno alla sua comunità scientifica e alla sua famiglia”.

Così Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia.