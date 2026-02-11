FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CASASCO: “ITALIA SUPERA LA FRANCIA NEL PIL PRO CAPITE GRAZIE A POLITICHE DEL GOVERNO”»

12.34 - mercoledì 11 febbraio 2026

Casasco: “Italia supera la Francia nel PIL pro capite grazie a politiche del governo”

“I dati europei – in particolare le più recenti Previsioni economiche della Commissione europea e le rilevazioni Eurostat – mostrano che nel 2025 l’Italia ha raggiunto e superato la Francia nel PIL pro capite a parità di potere d’acquisto, l’indicatore utilizzato dall’Unione Europea per confrontare il livello di vita tra gli Stati membri. È un segnale importante: significa che il sistema economico italiano ha recuperato terreno e che il livello di benessere relativo degli italiani si è rafforzato nel confronto europeo. Secondo la Commissione europea, la dinamica di crescita italiana nel biennio 2024-2025 è risultata più solida rispetto a quella francese, contribuendo alla riduzione di un divario che nel 2019 vedeva la Francia significativamente avanti in termini di PIL pro capite. Il superamento registrato nel 2025 fotografa dunque un’inversione di tendenza. Il fatto che l’Italia abbia colmato un divario storico con la Francia rappresenta una dinamica positiva della nostra economia dopo anni di stagnazione e dimostra la capacità del sistema produttivo italiano di reagire e competere grazie all’impegno del governo e al contributo di Forza Italia.

Come ha sottolineato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Italia vuole tornare ad essere una delle locomotive dell’Unione europea. Se l’Europa saprà imprimere una svolta nella direzione della crescita e della competitività, un contributo significativo sarà attribuibile al lavoro svolto dal Ministro Tajani anche nel suo ruolo di Vicepresidente del Partito Popolare Europeo. La credibilità costruita in Europa e il lavoro diplomatico portato avanti in questi tre anni hanno creato le condizioni affinché il progetto economico europeo potesse ripartire dall’intesa tra Italia e Germania, le due principali economie manifatturiere del continente. In questo quadro si inserisce anche il rafforzamento dell’asse italo-tedesco emerso dal vertice Meloni–Merz, che segna un riequilibrio rispetto al tradizionale asse franco-tedesco. Un percorso fondato su discrezione, credibilità e visione, che potrà produrre benefici per l’intera Unione europea sulla spinta di due Paesi fondatori e fortemente industrializzati. I dati confermano che l’Italia può svolgere un ruolo da protagonista in questo nuovo equilibrio europeo.

La crescita e la competitività passano attraverso la ricetta economica liberale di Forza Italia: meno ideologia e burocrazia, più impresa e competitività, sostegno all’industria e all’innovazione ad alto valore tecnologico.”

Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato e Responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia.