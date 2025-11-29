FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CAMPANIA: RUBANO (FI), “BENE CESARO, PLAUSO PER AVER ROTTO ACCORDO MASTELLA-LANZOTTI”»

19.00 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

CAMPANIA: RUBANO (FI), “BENE CESARO, PLAUSO PER AVER ROTTO ACCORDO MASTELLA-LANZOTTI”

“Bene Armando Cesaro. La rottura dell’accordo Mastella-Lanzotti, che mirava a proporre a Fico il duo mamma-moglie – la madre di Lanzotti e la moglie di Mastella – è un atto di chiarezza politica”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

“Plaudiamo alla smentita di questo accordo e alla conseguente delegittimazione di Stanislao Lanzotti”, aggiunge Rubano.