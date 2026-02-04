FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «BOSCAINI (FI): “COMMISSARIO CATULLO-VERONA-GARDA VELOCIZZERÀ LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. RINGRAZIO SALVINI E FERRANTE PER AVER ACCOLTO LA MIA RICHIESTA”»

20.25 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

BOSCAINI (FI): “COMMISSARIO CATULLO-VERONA-GARDA VELOCIZZERÀ LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. RINGRAZIO SALVINI E FERRANTE PER AVER ACCOLTO LA MIA RICHIESTA”

“Ringrazio il Ministro Salvini e il nostro Sottosegretario Ferrante per aver accolto la mia richiesta. Il commissario per il treno Verona-Catullo-Garda sveltirà l’iter amministrativo per realizzare l’opera”.

Lo afferma la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, componente della commissione Trasporti alla Camera, che nel 2024 aveva presentato un Odg alla legge di Bilancio e lo scorso ottobre un’interrogazione per impegnare il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) alla nomina di un commissario straordinario all’opera. Boscaini poi, assieme al Sottosegretario Ferrante e all’europarlamentare di Fi On. Flavio Tosi, aveva incontrato i vertici di Rfi, che avevano presentato il progetto.

“Un’opera di questo valore e questo impatto – dice Boscaini – richiede procedimenti amministrativi coordinati tra Governo, Rfi ed enti locali, il commissario sarà la figura di riferimento che semplificherà l’iter e velocizzerà la realizzazione dell’opera”.