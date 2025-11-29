FDI – FRATELLI D’ITALIA: «VIMINALE, ALMICI (FDI): SU IMAM TORINO LINEA MINISTERO CHIARA E CONDIVISIBILE»

16.00 - sabato 29 novembre 2025

Viminale, Almici (FdI): Su Imam Torino linea Ministero chiara e condivisibile

“La richiesta di asilo politico presentata dall’imam Mohamed Shahin lascia sinceramente sconcertati. Parliamo di una persona che, secondo il decreto del Viminale, ha veicolato un’ideologia fondamentalista, con tratti apertamente antisemiti, arrivando a legittimare lo sterminio degli israeliani durante l’attacco terroristico del 7 ottobre. Dichiarazioni gravissime, incompatibili con i valori della Repubblica e con qualunque principio di convivenza civile. Di fronte a elementi così delicati, il Paese non può permettersi ambiguità. La tutela della sicurezza nazionale viene prima di ogni altra cosa e lo Stato ha il dovere di agire con la massima fermezza per proteggere gli italiani, prevenire derive radicali e impedire che nel nostro territorio attecchiscano messaggi di odio o di giustificazione della violenza. Per questo stupisce e preoccupa che qualcuno continui a presentare questo caso come una battaglia di libertà, ignorando il rischio concreto e attuale evidenziato dalle autorità competenti. La libertà non è mai un lasciapassare per chi giustifica il terrorismo né può essere piegata a copertura di comportamenti pericolosi per la nostra comunità. La linea del Ministero dell’Interno è chiara e condivisibile: la priorità è e resta l’incolumità dei cittadini italiani. Su questo non possono esserci passi indietro né zone grigie”.

Così Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia.

