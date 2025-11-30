FDI – FRATELLI D’ITALIA: «TURISMO. CARAMANNA (FDI): SOLIDARIETÀ A MINISTRO SANTANCHÈ PER IGNOBILI MINACCE SOCIAL»

12.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Turismo. Caramanna (Fdi): Solidarietà a ministro Santanchè per ignobili minacce social

“Esprimo la mia piena solidarietà al ministro del Turismo Daniela Santanchè per le ignobili minacce di morte che le sono state rivolte sui social e sulla quali la Digos è prontamente intervenuta. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, stigmatizzo con forza il vile, pericoloso e inaccettabile attacco per il quale chiediamo una condanna unanime da tutte le forze politiche. Sono certo che il ministro non si farà condizionare da questo atto intimidatorio e proseguirà il suo prezioso lavoro per il rilancio del turismo in Italia, che mai come in questi anni è rifiorito con numeri record”.

Lo dichiara in una nota il deputato Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Attività Produttive e consigliere del ministro del Turismo.

