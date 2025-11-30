Popular tags:
News immediate,
non mediate!
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «TURISMO. BIGNAMI (FDI): ODIO SOCIAL CONTRO SANTANCHÈ. DA DEPUTATI FDI SOLIDARIETÀ»

14.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Turismo. Bignami (FdI): odio social contro Santanchè. Da deputati FdI solidarietà

“A nome di tutti i deputati di Fratelli d’Italia desidero esprimere solidarietà a Daniela Santanchè vittima dell’ennesimo leone da tastiera, che dietro l’anonimato ha dato sfogo a un intollerabile odio social. Bene l’immediato intervento della Digos e mi auguro che il responsabile sia prontamente individuato e punito. Episodi come questi vanno combattuti con fermezza. Sono certo che Daniela Santanchè continuerà a svolgere il suo importante ruolo con lo stesso impegno e professionalità che ha messo finora, e che ha consentito al turismo italiano di cogliere importanti risultati e successi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.


