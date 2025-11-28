FDI – FRATELLI D’ITALIA: «TRASPORTI. RAIMONDO (FDI): SODDISFATTO PER APPROVAZIONE UNANIME RISOLUZIONE GUIDA AUTONOMA»

15.00 - venerdì 28 novembre 2025

Trasporti. Raimondo (FdI): Soddisfatto per approvazione unanime risoluzione guida autonoma

“In Commissione Trasporti lavoriamo ogni settimana su temi concreti: migliorare treni e mezzi pubblici, rendere gli spostamenti più sicuri e investire in infrastrutture moderne. Ma dobbiamo guardare anche al futuro. Oggi è stata approvata all’unanimità la risoluzione di Fratelli d’Italia sulla guida autonoma di cui sono primo firmatario: un atto che punta a colmare un vuoto normativo e aprire nuove prospettive di sviluppo per un settore strategico della mobilità. Questa tecnologia si sta già sperimentando con successo anche in Italia ma il nostro Codice della Strada è ancora ancorato al veicolo “guidato dall’uomo”, una definizione superata dopo la modifica alla Convenzione di Vienna del 2022. Non possiamo permettere che l’Italia resti indietro. Con la nostra risoluzione chiediamo al Governo tre impegni chiari: aggiornare il Codice della Strada, avviare un Piano Nazionale coinvolgendo imprese, università e attori tecnologici, e prevedere incentivi per lo sviluppo e l’adozione della guida autonoma, con particolare attenzione al Trasporto Pubblico Locale e ai servizi di primo e ultimo miglio. La guida autonoma non è più futuro: è già realtà. Ora è compito della politica accompagnare questo processo con regole moderne e strumenti di sostegno efficaci. L’Italia può e deve essere protagonista della mobilità del domani”.

Così il deputato Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti e primo firmatario della risoluzione.

