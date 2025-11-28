FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SPACE ECONOMY – MASCARETTI (FDI):ITALIA PROTAGONISTA ALLA MINISTERIALE ESA DI BREMA E CONTRIBUTO SIGNIFICATIVO ALLA POLITICA SPAZIALE EUROPEA»

18.00 - venerdì 28 novembre 2025

SPACE ECONOMY – MASCARETTI (FDI):Italia protagonista alla Ministeriale ESAdi Brema e contributo significativo alla politica spaziale europea

“L’Italia partecipa alla Ministeriale ESA di Brema da protagonista, con il Ministro Urso che lavora incessantemente per la crescita del ruolo europeo nello spazio, proseguendo per la rotta avviata tre anni fa al vertice di Parigi dallo stesso Ministro Urso, insieme ai suoi colleghi ministri di Francia e Germania. L’obiettivo dell’Italia è quello di rafforzare l’autonomia europea di accesso allo spazio e di garantire un contributo rilevante al bilancio dell’Agenzia spaziale europea .

In un contesto globale estremamente complesso l’Italia si presenta come attore determinante per garantire la competitività del sistema spaziale europeo e in grado di promuovere opportunità concrete per imprese italiane”.

Così Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy.

