News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA. MONTARULI (FDI): CONTE HA MEMORIA CORTA. CON VIA LIBERA A DECRETI CARTABIA HA IMPOSTO DENUNCIA PER PUNIRE FURTO»

15.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Sicurezza. Montaruli (FdI): Conte ha memoria corta. Con via libera a decreti Cartabia ha imposto denuncia per punire furto

“Giuseppe Conte ha evidentemente la memoria corta e cerca di nascondere la verità vergognandosi per quanto fatto. Infatti, fu proprio lui nella scorsa legislatura a dare il via libera a quei decreti Cartabia che oggi impongono la denuncia per vedere puniti delinquenti di reati come il furto. E correlarono di fatto questa modifica al Pnrr, impendendo così a questo governo di modificarla. E visto che ha la memoria corta gli ricordo che l’unica forza politica a votare contro fu Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.


OPINIONMIX

