FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA, DE CORATO (FDI): STAGIONE LEONCAVALLO FINITA. STATO IMPEDIRÀ ULTERIORI OCCUPAZIONI»

Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato ha dichiarato che “la stagione dei Leoncavallini è finita” e ha annunciato la sua intenzione di contrastare eventuali nuove occupazioni da parte del collettivo milanese.

“Ho letto alcune dichiarazioni aberranti dei ‘Leoka’, i quali insistono sul fatto che ‘via Watteau è il Leoncavallo’, e che c’è da parte loro la volontà di non rimanere senza casa e di trovare una soluzione permanente e sicura che permetta di riprendere i lavori per la costruzione di uno spazio pubblico autogestito”, ha affermato De Corato.

“Se ne facciano una ragione: la stagione dei Leoncavallini –picchiatori, aggressivi e violenti soprattutto verso politici avversari e Forze dell’Ordine e paladini delle occupazioni abusive e artefici di illegalità- è finita”, ha proseguito il parlamentare.

De Corato ha minacciato azioni immediate in caso di nuove occupazioni: “Se dovessero rioccupare edifici o stabili, mi attiverò con tutte le mie forze e mezzi possibili, affinché vengano immediatamente sgomberati, come accaduto lo scorso agosto appunto in via Watteau”.

Il deputato, che è anche vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, ha annunciato di voler coinvolgere il Ministro degli Interni: “Avvertirò il Ministro degli Interni Piantedosi presentando un’interrogazione parlamentare in Aula, sulle preoccupanti intenzioni future del Leoncavallo”.

De Corato ha inoltre allargato il discorso ad altre occupazioni presenti in città: “Allo stesso capo del Viminale farò presente che solo a Milano ci sono altri 9 stabili occupati abusivamente dove anarchici, no-global e antagonisti fanno ciò che vogliono, con il silenzio-assenso della maggioranza di Palazzo Marino”.

“Mi auguro che questi 9 stabili milanesi facciano presto la stessa fine di via Watteau”, ha concluso il deputato di Fratelli d’Italia.