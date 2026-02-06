FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «WEB: MENNUNI (FDI): ETÀ MINIMA DIGITALE PER UN USO CONSAPEVOLE E MATURO DI SOCIAL E IA»

16.30 - venerdì 6 febbraio 2026



La senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni ha partecipato questa mattina a un incontro presso l’istituto comprensivo Regina Elena, organizzato in vista del Safer Internet Day insieme alla Fondazione Roma e al Moige, associazione che si distingue per il costante impegno nella difesa dei minori e nella lotta contro il cyberbullismo.

“È quanto mai necessario continuare a tenere alta l’attenzione e sensibilizzare i giovani al rispetto reciproco anche su internet”, ha dichiarato Mennuni. “Occorre una regolamentazione volta a proteggere bambini e preadolescenti nella dimensione digitale”.

La senatrice ha sottolineato l’importanza di tutelare i giovani durante la fase formativa: “È fondamentale che i nostri ragazzi, nella fase formativa della crescita, siano liberi da influenze che possano compromettere la formazione della loro capacità d’analisi, della coscienza, dell’indipendenza di giudizio che spesso la forza della comunicazione social rischia di minare per chi non è ancora sufficientemente maturo o può addirittura confondere l’intelligenza digitale per un ‘amico onnisciente’, non vedendola per ciò che è realmente: un utile strumento”.

Mennuni ha proposto un approccio integrato che coinvolga famiglie e istituzioni educative: “Lavoriamo dunque affinché l’utilizzo dell’IA e delle piattaforme siano ‘informati’ e credo che ciò derivi da una azione che coinvolga le famiglie, le agenzie educanti e una maggiore età digitale affinché i nostri giovani, quando connessi, abbiano avuto tempo per sviluppare gli strumenti cognitivi e valoriali necessari a gestire i flussi di contenuti con capacità di discernimento e maturità adeguata”.

La relatrice dell’evento “Connessi in sicurezza, per una alleanza scuola, genitori e alunni” ha richiamato l’esempio di importanti figure del mondo tecnologico: “Non è un caso se pionieri della tecnologia come Steve Jobs e Bill Gates, hanno posto regole rigorose sull’utilizzo di dispositivi digitali e social per i propri figli, limitandone l’uso in giovane età per evitare danni cognitivi e dipendenze”.

“In gioco, in questa delicata e complessa partita c’è quanto di più prezioso vi sia al mondo: crescere una generazione che non sia facilmente strumentalizzabile bensì capace e consapevole fruitrice dello strumento tecnologico, al servizio dell’umano, per un futuro di cittadini liberi e consapevoli”, ha concluso Mennuni.