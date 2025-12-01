FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «UCRAINA, TERZI (FDI): RUSSIA VUOLE CONTINUARE LA GUERRA»

14.00 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“È fondamentale, come UE, riuscire a far comprendere all’opinione pubblica la gravità di ciò che sta accadendo in questo momento, ossia la gravità di una Russia che non ha alcuna intenzione di negoziare e di sedersi al tavolo delle trattative ma che, semplicemente, vuole continuare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e l’Europa.

Dobbiamo restare – politicamente parlando – uniti, non soltanto ai vertici dell’UE ma anche nei parlamenti nazionali.

Tale volontà di coesione l’ho vista una settimana fa, alla riunione della Piattaforma Crimea a Stoccolma, dove più di 60 paesi assieme alle principali organizzazioni internazionali, hanno ribadito che su principi sacrosanti – sovranità, rispetto delle frontiere, rispetto dei diritti umani – non si può cedere e che è cruciale sanzionare gli orrendi crimini di guerra finora compiuti.

La Russia si ostina a continuare i suoi attacchi contro il popolo ucraino e non solo, anche contro gli europei.

Il problema dell’interferenza straniere russe è enorme, così come il danno che esse procurano alla sopravvivenza delle nostre democrazie e delle nostre opinioni libere.

L’Italia è impegnata su questo tema, non solo a livello parlamentare.

La minaccia ibrida proveniente dalla Russia è stata all’ordine del giorno anche dell’ultimo Consiglio supremo di difesa, organo presieduto dal Presidente della Repubblica”.

Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi alla Conferenza delle Commissioni parlamentari per gli Affari europei (COSAC) in corso a Copenaghen.