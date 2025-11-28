FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «TORINO: MALAN (FDI): SOLIDARIETÀ A MALAGUTI, LIBERTÀ DI STAMPA FONDAMENTALE  »

18.40 - venerdì 28 novembre 2025
L’irruzione di un gruppo di antagonisti nella sede de La Stampa a Torino è grave e da condannare nel modo più fermo.
Desidero manifestare solidarietà al direttore Malaguti e a tutta la redazione.
La libertà di stampa è sacra, fondamento della nostra democrazia, ed è incredibile che ci sia chi la voglia calpestare con violenza.
Spero che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia e si chiarisca quale idee totalitarie li animano.
Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
