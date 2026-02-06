FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «STELLANTIS, POGLIESE (FDI): SULL’AUTO GOVERNO MELONI HA FATTO BRECCIA A BRUXELLES»

18.15 - venerdì 6 febbraio 2026

Nonostante il miglioramento delle consegne nel secondo semestre del 2025, Stellantis continua a pagare in Borsa le scelte disastrose di Tavares, che aveva scommesso tutto sull’elettrico, inseguendo le euro-follie del Green Deal e puntando su una tecnologia costosa e lontana dalle reali esigenze del mercato.

Solo ora, dopo anni di strategie sbagliate, si è finalmente voltata pagina.

Sull’auto il governo Meloni ha fatto breccia a Bruxelles, indicando una linea di buon senso e costruendo alleanze per correggere e superare le principali criticità delle regole europee che hanno messo in difficoltà il settore.

Il Gruppo, invece, come già evidenziato dallo stesso Filosa all’ultimo tavolo automotive, grazie anche al dialogo costruttivo portato avanti dal ministro Urso, ha annunciato non solo un aumento della produzione già per l’anno in corso, ma ha anche ribadito con chiarezza il proprio impegno strategico verso l’Italia e l’intera filiera.

È il segnale che si sta finalmente lavorando per riaccendere i motori dell’automotive italiano.

È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria a Palazzo Madama.