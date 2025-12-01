FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SPEEDLINE. SPERANZON (FDI): SEGNALI INTERESSE CONFERMANO BONTÀ PERCORSO SALVATAGGIO»

15.00 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Gli importanti segnali di interesse che stanno manifestando per la Speedline gruppi italiani e stranieri confermano che il percorso intrapreso per il salvataggio di questa importante azienda sta andando nella giusta direzione.

Per il territorio, Speedline non rappresenta solo un’importantissima azienda leader nel suo settore e depositaria di un significativo know how, ma una realtà importante anche per l’occupazione.

Per questo l’impegno del governo rimane alto e con molta attenzione si sta cercando di sbloccare una complessa situazione per non disperdere un patrimonio fatto di conoscenze strategiche per il nostro sistema industriale e di lavoro per il nostro territorio, con l’auspicio che tra le tante, ad essere risolutiva nella questione, sia una azienda italiana”.

A dirlo in una nota, a seguito della decina di manifestazioni di interesse pervenute sul tavolo dei commissari straordinari di Speedline, è il senatore veneziano Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama.