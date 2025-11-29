FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SPAZIO, POGLIESE (FDI): GRAZIE A GOVERNO MELONI ITALIA TORNATA CENTRALE»

17.00 - sabato 29 novembre 2025

“La riunione dei ministri all’Esa in Germania è stata un successo, grazie soprattutto al lavoro del governo Meloni e al ministro Urso. Infatti l’Italia si è confermata tra le nazioni leader in Europa per quanto riguarda lo spazio, e lo stanziamento di 3,5 miliardi, per la copertura di tutti i progetti prioritari per la nostra nazione, lo attesta.

Nel corso della riunione si è anche appreso che alla prossima missione lunare parteciperà un astronauta italiano, e sarà italiana anche la presidenza della prossima riunione ministeriale che si svolgerà nel 2028.

Ringrazio il ministro Urso anche, e soprattutto, per gli enormi effetti positivi che il settore e i distretti industriali avranno, in particolare quello siciliano, e lo ringrazio perché questi risultati testimoniano una ritrovata centralità sul tema che all’Italia mancava da anni”.

Lo scrive in una nota Salvo Pogliese, senatore di Fratelli d’Italia.