FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA. MALAN (FDI): GRATITUDINE PER CARABINIERI CHE HANNO SVENTATO ASSALTO A PORTAVALORI»

10.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il senatore Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, ha espresso la gratitudine del gruppo parlamentare per l’operazione dei carabinieri che hanno sventato l’assalto al portavalori sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce.

“Ritengo sia doveroso esprimere la gratitudine di tutto il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia in Senato ai carabinieri che, grazie al loro coraggio e alla loro professionalità, hanno sventato l’assalto al portavalori avvenuto ieri sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce”, ha dichiarato Malan.

Il presidente dei senatori di FdI ha inoltre rivolto “un plauso al comandante generale Salvatore Luongo ed agli uomini e alle donne in divisa che svolgono un lavoro impegnativo ma fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini italiani”.