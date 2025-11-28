FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA. COSENZA (FDI): DA PIANTEDOSI E CICILIANO CELERE INTERVENTO SU FRANA DEL SANTUARIO BENEDETTINO DI AVELLINO  »

17.00 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Grazie al ministro Piantedosi e al Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano per essere intervenuti con estrema prontezza, alla notizia della frana e distaccamento del costone che ha isolato il Santuario benedettino di Montevergine ad Avellino.

Dopo aver partecipato all’importante iniziativa del comando dei Vigili del fuoco di Avellino in occasione dei 45 anni dal terremoto dell’Irpinia, un momento di riflessione circa una nuova cultura della prevenzione per la salvaguardia dei territori, il Ministro e il Capo della Protezione Civile hanno sorvolato l’area del monastero di Montevergine per individuare la frana che ha bloccato la strada di accesso al santuario lasciando isolati i frati all’interno”.

Lo dichiara la senatrice campana di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza.