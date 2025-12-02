FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SEQUESTRO DI PERSONA A VITTORIA (RAGUSA), SALLEMI (FDI): PLAUSO A OPERAZIONE DI POLIZIA CHE HA PORTATO ALL’ARRESTO DEI PRESUNTI RESPONSABILI»

12.40 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Antimafia, ha espresso il suo più vivo apprezzamento e il plauso più sentito alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, alla Questura di Ragusa, alla Squadra Mobile di Ragusa, al Commissariato di P.S. di Vittoria e al SISCO di Catania per l’importante operazione che ha condotto all’arresto dei presunti responsabili del rapimento del giovane vittoriese Gaetano Nicosia.

“Questo brillante risultato, frutto di un’indagine complessa e delicata, rappresenta una vittoria dello Stato e della legalità, e restituisce un profondo senso di giustizia alla famiglia del giovane e all’intera comunità vittoriese, fortemente scossa dal grave episodio.

L’operazione dimostra, ancora una volta, la grandissima capacità operativa, la dedizione assoluta e l’altissimo livello di professionalità delle nostre Forze dell’Ordine e dell’apparato investigativo.

La sinergia perfetta tra le diverse articolazioni, dai magistrati della DDA agli agenti di Polizia sul territorio, ha permesso di giungere in tempi rapidi a un esito di così grande rilievo.

La professionalità, il rigore e la determinazione messi in campo infondono in tutti i cittadini un rinnovato e tangibile senso di sicurezza, confermandoci che lo Stato c’è, agisce con efficacia e non si ferma dinanzi a nulla per proteggere i suoi cittadini e assicurare i colpevoli alla giustizia.

Le ultime importantissime operazioni che hanno portato all’arresto di pericolosi latitanti, a controlli capillari del territorio, alle verifiche sulle residenze rappresentano una strategia mirata per tutelare la sicurezza e la legalità sul territorio”, ha dichiarato Sallemi.