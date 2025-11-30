FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ROMA, BERRINO (FDI): SOLIDARIETÀ A CROSETTO, RIPUDIARE VIOLENZA CRESCENTE»

12.20 - domenica 30 novembre 2025
“Bruciare l’immagine del ministro Crosetto è un atto vile, che sottolinea l’assoluta incapacità di contrastare le idee in modo democratico, e mostra una volontà di sopraffazione violenta da parte dei soliti centri sociali.
Guido Crosetto non merita questo e, esprimendogli tutta la mia solidarietà, ripudio questa violenza ogni giorno crescente, ben consapevole che le nostre idee sono più forti di questa bassa violenza acefala”.
Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia.
