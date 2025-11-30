FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «PRO-PAL. MALAN (FDI): SOLIDARIETÀ AL MINISTRO CROSETTO. DA FDI DENUNCIA VIOLENZE COLLETTIVI, SINISTRA FACCIA LO STESSO»

12.40 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Ieri insieme a una delegazione di Fratelli d’Italia ieri abbiamo dato la doverosa solidarietà ai giornalisti de La Stampa la cui redazione è stata assaltata da estremisti di sinistra, collegati a quei collettivi a cui il Comune di Torino guarda con occhio troppo benevolo.

A sera poi il corteo di Roma dove l’immagine del ministro Crosetto è stata data alle fiamme, al quale va la mia solidarietà e di quella di tutti i senatori di Fratelli d’Italia.

Da mesi denunciamo un clima di tensione crescente nelle piazze e l’ambiguità della sinistra, che anche ieri dinanzi alle immagini di devastazione di una redazione e di un giornale, simbolo della libertà di stampa, ha balbettato incapace di ammettere la vera matrice delle violenze.

Per non parlare delle inquietanti parole di Francesca Albanese, collezionista di cittadinanze onorarie di comuni governati dalla sinistra, che definisce l’assalto a La Stampa, un monito ai giornalisti.

Continuiamo a chiedere l’impegno di tutte le forze politiche nel contrastare e denunciare queste violenze e le ambiguità o le giustificazioni di fronte ad esse.

Fratelli d’Italia è al fianco delle forze dell’ordine e del rispetto della legge. Tutti dovrebbero avere questa posizione mettendo fine ad ambiguità e silenzi”.